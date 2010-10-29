Геннадий Зюганов: Белорусская экономика - упрек для правительства Российской Федерации

В ходе часовой встречи с журналистами основных белорусских СМИ политик высказался по нескольким злободневным темам, в том числе, о белорусско-российских отношениях. Некоторые оценки прозвучали остро.

Кроме того, Геннадий Зюганов посоветовал не обращать внимания на резкие высказывания в российском медийном пространстве, которые зачастую чрезмерно эмоциональны, незаслуженны и даже лживы, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Геннадий Зюганов, председатель ЦК Коммунистической партии Российской Федерации, руководитель фракции КПРФ в Госдуме Федерального Собрания Российской Федерации:

Экономический базис, который сложился в России, сегодня не соответствует ни лучшим мировым стандартам, не помогает выбраться из кризиса, не дает эффективно развиваться социалке, он не приносит должного эффекта и пользы в бюджет. Белорусская экономика в этом отношении работает устойчиво, надежно. То есть ваш пример и является своего рода упреком, в том числе и для правительства Российской Федерации. Вот причина некоторых осложнений, которые возникли. Устранима она? Вполне устранима.

Все подробности дискуссии – в ближайшее воскресенье в информационно-аналитической программе «Неделя» в 19.30.