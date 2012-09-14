Генеральный секретарь ООН осудил фильм «Невинность мусульман»

Новости США. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун назвал фильм «Невинность мусульман» оскорбительным для мусульман. Напомним, фильм спровоцировал массовые протесты на Ближнем Востоке и нападение на консульство США в Ливии.

Сообщение пресс-службы ООН:

Генсек возмущен недавними случаями насилия в Ливии и на Ближнем Востоке. Ничто не может оправдать эти нападения и убийства. Он осуждает отвратительный фильм, который, видимо, был преднамеренно нацелен на разжигание нетерпимости и кровопролития.

Генеральный секретарь ООН призвал к «сохранению спокойствия и сдержанности, подчеркнув необходимость диалога, взаимного уважения и понимания».

Напомним, во время нападения на консульство Соединённых Штатов в ливийском Бенгази погиб посол США Кристофер Стивенс и три других сотрудника диппредставительства.

Одновременно с вооружённым нападением на консульство около 2 тыс. египтян окружили посольство США в Каире, несколько человек ворвались на территорию посольства, сорвали американский флаг и водрузили взамен знамя с надписью на арабском языке: «Нет Бога, кроме Аллаха, и Мухаммед – пророк его».

Американские диппредставительства были атакованы в Египте, Тунисе, Йемене и Иране.

В фильме «Невинность мусульман», как считают мусульмане, пророк Мухаммед представлен в оскорбительном свете. Фильм не успел выйти в прокат, но некоторые фрагменты появились с июля в открытом доступе в Интернете. Всеобщее внимание фрагменты из картины привлекли после того, как были переведены на арабский язык.

Создатели фильма «Невинность мусульман» ислам называют «раковой опухолью». Пророк Мухаммед по сюжету картины вступает в беспорядочные половые связи, говорит об убийствах детей и называет осла «первым мусульманским животным». В информации о фильме сообщается, что создателя зовут Сэм Бэйсил (Sam Bacile). В интервью The Wall Street Journal этот человек заявил, что фильм является не религиозным, а политическим.

Сэм Бэйсил, автор фильма «Невинность мусульман»:

Этот фильм был создан не для того, чтобы оскорбить мусульман, а для того, чтобы показать разрушительную идеологию ислама. В фильме также в сатирической манере изображается жизнь пророка Мухаммеда.

Как сообщает Associated Press, личность режиссера фильма «Невинность мусульман», оказалась вымышленной. Как сообщают информагентства, режиссер скандального фильма об исламе, скрывается, опасаясь за свою жизнь.

По некоторым данным продвижением фильма занимается американский пастор Терри Джонс, который в прошлом году демонстративно сжёг Коран. Он подтвердил информацию о том, что Сэйм Бэйсил – ненастоящее имя режиссера.

Как сообщает CNN, более 80 участников съемочной группы фильма «Невинность мусульман» заявили, что не имели представления о намерениях продюсеров и режиссера, и что изначально участвовали в съемках в Калифорнии обычной малобюджетной исторической картины под названием «Воин пустыни», где вообще не говорилось об исламе и пророке Мухаммеде.



По словам авторов заявления, фильм «Невинность мусульман», в своем нынешнем виде, стал результатом переозвучивания и мошеннического монтажа.