Генеральный секретарь ОДКБ встретится с высшим военно-политическим руководством Беларуси

Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Николай Бордюжа прибыл с рабочим визитом.«Это плановая поездка, проводимая в рамках подготовки к планируемому на июнь текущего года саммиту организации и для обсуждения мер по реализации решений внеочередного заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ, прошедшего в феврале текущего года, о создании Коллективных сил оперативного реагирования. С высшим военно-политическим руководством республики мы также особо обсудим вопросы предстоящего председательствования Беларуси в организации», — сообщил Николай Бордюжа по приезду в Минск. Поездкой в Беларусь продолжается серия рабочих визитов генерального секретаря ОДКБ в рамках подготовки к очередному заседанию Совета коллективной безопасности. В апреле 2009 года Николай Бордюжа уже посетил Армению, Кыргызстан и Таджикистан, где провел встречи с высшим военно-политическим руководством этих государств. Во время рабочего визита в Беларусь генеральный секретарь ОДКБ 19 мая примет участие в открытии пятой Международной выставки вооружения и военной техники MILEX-2009, 20 мая выступит на шестом заседании Межгосударственной комиссии по военно-экономическому сотрудничеству государств — членов ОДКБ, сообщает БЕЛТА.