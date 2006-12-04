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Генеральный прокурор Беларуси отчитался перед Президентом

04 декабря 2006 15:24
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На встрече Александра Лукашенко и генерального прокурора Республики Беларусь Петра Миклашевича были подведены итоги работы, проводимой в государстве по противодействию коррупции.

В этом году в Беларуси отмечается уменьшение преступлений, связанных с коррупцией. За десять месяцев нынешнего  года их  выявлено около трех тысяч, в том числе 920 преступлений -  взяточничество.
Тем не менее, Александр Лукашенко  потребовал активизировать работу  всех правоохранительных органов в этом направлении, а также ужесточить меры к лицам, совершившим коррупционное преступление.

На встрече главы государства и генерального  прокурора Беларуси Петра Миклашевича шла речь и о земельном законодательстве. Органами прокуратуры страны установлен ряд нарушений  по неэффективному использованию земли, допущенных исполнительными и распорядительными органами.

"Органами Прокуратуры вынесено 186 актов прокурорского  реагирования на допущенные нарушения, более 100 лиц привлечено к административной и дисциплинарной ответственности, в отношении пяти должностных лиц исполнительных органов возбуждены уголовные дела. Глава государства потребовал, чтобы правоохранительные органы принимали самые решительные меры по соблюдению земельного законодательства. И не просто устанавливали факты нарушения, а принимали все меры для того, чтобы установленное нарушение были устранено", - отметил генеральный прокурор Республики Беларусь  Петр Миклашевич.

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