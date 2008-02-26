Генерального секретаря Евразийского экономического сообщества приняли в белорусском правительстве

Как отметил белорусский премьер, в ЕвраАзЭс необходимо усовершенствовать порядок разработки важнейших документов и усилить работу на уровне экспертов, затем - министров и лишь потом выносить на более высокий уровень. Генеральный секретарь ЕврАзЭС Таир Мансуров отметил, что сейчас в сообществе действуют более 20 советов и комиссий, в которых страны представлены зачастую на уровне начальников департаментов отдельных министерств, которые не могут принимать решения. По мнению Таира Мансурова в целях оптимизации работы над документами в заседаниях советов и комиссий более активно должны участвовать заместители министров и министры.