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Генеральная прокуратура решила на достигнутом не останавливаться

25 мая 2007 13:55
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За последние пять месяцев в Беларуси раскрыто 16 умышленных убийств прошлых лет. Несмотря на положительную динамику в раскрытии умышленных убийств, сотрудники прокуратуры не собираются почивать на лаврах.
25 мая в Генеральной прокуратуре Беларуси обсудили новые методы работы. "Несмотря на некоторые положительные моменты в нашей работе, в республике остается один из самых высоких уровней преступности по совершению умышленных убийств в Европе. Порядка 10 убийств на 100 тысяч населения", - заявил заместитель генерального прокурора Республики Беларусь Виктор Прус.

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