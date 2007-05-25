Генеральная прокуратура решила на достигнутом не останавливаться

За последние пять месяцев в Беларуси раскрыто 16 умышленных убийств прошлых лет. Несмотря на положительную динамику в раскрытии умышленных убийств, сотрудники прокуратуры не собираются почивать на лаврах.

25 мая в Генеральной прокуратуре Беларуси обсудили новые методы работы. "Несмотря на некоторые положительные моменты в нашей работе, в республике остается один из самых высоких уровней преступности по совершению умышленных убийств в Европе. Порядка 10 убийств на 100 тысяч населения", - заявил заместитель генерального прокурора Республики Беларусь Виктор Прус.