Генассамблея ООН приняла резолюцию о сотрудничестве с ЕврАзЭС

Документ был внесён от имени государств-членов Евразийского экономического сообщества. Его подготовку координировала делегация Беларуси. Организация объединённых наций высоко оценила приверженность ЕврАзЭС расширению региональной экономической интеграции, а также формированию общего энергетического рынка Евразийского экономического сообщества. В ООН подчеркнули важность дальнейшего укрепления диалога, сотрудничества и координации между системой Организации объединённых наций и ЕврАзЭС.