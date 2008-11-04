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Генассамблея ООН приняла резолюцию о сотрудничестве с ЕврАзЭС

04 ноября 2008 09:00
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Документ был внесён от имени государств-членов Евразийского экономического сообщества. Его подготовку координировала делегация Беларуси. Организация объединённых наций высоко оценила приверженность ЕврАзЭС расширению региональной экономической интеграции, а также формированию общего энергетического рынка Евразийского экономического сообщества. В ООН подчеркнули важность дальнейшего укрепления диалога, сотрудничества и координации между системой Организации объединённых наций и ЕврАзЭС.

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