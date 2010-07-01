Гебхардт Вайс: Я уверен в хорошем европейском будущем Беларуси

Беларусь заинтересована в сохранении добрых отношений с Германией. Об этом заявил сегодня Александр Лукашенко на встрече с послом ФРГ Гебхардтом Вайсом. Поводом для разговора стало завершение миссии дипломата в нашей стране.

Сотрудничество с Германией - один из приоритетов белорусской внешней политики. Берлин - основной сторонник нормализации отношений Беларуси и Евросоюза. Кроме этого, Германия для нас стала одним из важнейших западных торговых партнёров. В прошлом году двусторонний товарооборот превысил три миллиарда долларов США. На белорусской земле успешно работают около четырехсот немецких предприятий.

Александр Лукашенко:

Вы должны знать, что вы в Беларуси человек не чужой, я не со всеми послами встречаюсь по завершении их дипломатической миссии. И сам факт встречи говорит о том, что в Беларуси вас понимают, уважают. Мы знаем сложности вашей профессии, вашей работы в силу некоторых проблем, которые существуют у Беларуси с Европейским союзом, - мы этого никогда не скрывали. Тем не менее, вы тот посол, который стремился сделать лучше. К сожалению, не все послы так работают, но вы один из тех, кто стремился сделать лучше для страны пребывания, для белорусско-германских отношений, белорусско-европейских отношений. Мы это видели и благодарны вам за это...

Гебхардт Вайс возглавлял дипмиссию в Минске с 2007 года. Шестидесятичетырёхлетний посол сегодня признался президенту, что уходит на пенсию. Дипломат заявил, что удовлетворен итогами своей работы в Беларуси.

Гебхардт Вайс, чрезвычайный и полномочный посол Федеративной Республики Германия в Республике Беларусь:

Если посмотреть назад, могу сказать, что какие-то успехи были….по разным параметрам прогресс был. Не регресс, а прогресс. И если я смог немного этому содействовать, то это приносит мне радость. Большая часть, что через вас я могу попрощаться со страной. Страной, которая стала мне близкой сердцу, потому что я уважаю ее жителей, ее трудную историю, и потому что я уверен в её хорошем европейском будущем.