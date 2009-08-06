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Г.Дыско: Проверок проводим много. Эффективности нет

06 августа 2009 18:23
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Прокурор Витебской области попытался было свести свое выступление к банальному отчету, чем нарвался на критику не только Президента, но и всего зала.
# Лукашенко

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