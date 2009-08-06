Г.Дыско: Проверок проводим много. Эффективности нет

Центром силы в геополитике обычно называют страну или регион, которые в силу разных обстоятельств имеют возможность оказывать влияние на соседей.
Многочисленным отдыхающим на Иссык-Куле в этот уикенд пришлось потесниться. (ФОТО+ВИДЕО)
Сегодня в Доме правительства республики прошла инаугурация избранного на второй срок главы государства.
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