«Газпром» до сих пор не рассчитался за транзит газа с Беларусью

Действия России в нынешней «газовой войне» совсем не похожи на поведение союзника и соседа. Причем белорусская сторона постоянно предлагает варианты цивилизованного способа решения проблемы.

Белорусский вице-премьер Владимир Семашко отправил господину Миллеру письмо, в котором изложил компромиссный вариант выхода из «газового» тупика. Он заключается в следующем: «Газпром» выплачивает долг за транзит, а Беларусь рассчитывается за газ, поставленный в мае, а затем погашает всю свою задолженность.

Беларусь выполнила свои обязательства и произвела оплату за май сегодня, как того требует контракт. А вот «Газпром» не спешит следовать тексту договора и платить за транспортировку углеводородов, хотя все необходимые для этого документы имеются. Задолженность России на сегодня увеличилась и превышает $260 млн. Белорусский долг остался прежним — $187 млн.

Эдуард Товпенец, первый заместитель министра энергетики Республики Беларусь:

Ни один акт не подписан «Газпромом», и, естественно, по нему никто не производит оплату.

Хоть мы и сделали первый шаг, однако наши партнеры его проигнорировали. При этом задолженность России превышает наш долг более чем на $70 млн. Это не остановило «Газпром» от очередного закручивания вентиля. Утром сокращение поставок газа в Беларусь довели до 30%.

Александр Рувинский, политический обозреватель (Россия):

Я считаю, что этот вопрос не имеет никакого отношения к экономике. Он имеет отношение только к политике и амбициям отдельных чиновников, а также попыткам оказать давление на Беларусь. И мне, и многим моим коллегам стыдно за такие шаги российского руководства. И эту точку зрению разделяют очень многие россияне. Правда, есть и такие россияне, которые одурманены пропагандой: им постоянно внушают, что Беларусь ведет экспансию.

Екатерина Глушик, корреспондент газеты «Завтра» (Москва):

Нас это не просто удивляет, но и возмущает. Мнение народа никто не спрашивает. У нас по конституции все природные ресурсы принадлежат многонациональному российскому народу. Но умногонационального российского народа никто не спрашивает, как распоряжаться этими ресурсами.

Безусловно, можно назвать политической провокацией, что 22 июня прекратили поставки газа. Тут исторические параллели совершенно очевидны. И нормальных россиян это возмущает не меньше, чем белорусов. Даже больше. Нам очень стыдно, что так себя ведут наши политики, предприниматели, которые, я уверена, ничего не вложили в эти месторождения газовые, не разрабатывали, не строили. Они только получают девенды. Вот сегодня в новостях показали этот конфликт, и тут же — 450 самолетов находится в частном владении в России. Нас это возмущает чрезвычайно.

Сколько белорусов положили свои жизни! Они дали возможность всему советсткому союзу подготовится к удару фашистов. Тогда кровь проливали, а теперь— нефть. Что дороже? Эта политическая демагогия возмущает.

В такой ситуации пострадать могут не только белорусские потребители, но и европейские. Сегодня Министерство энергетики Беларуси отправило в Еврокомиссию письмо, в котором объясняет, что действия «Газпрома» по ограничениям поставки газа могут привести к нарушению режима работы газотранспортной системы и возможному уменьшению транзита газа в европейские страны.

Георгий Гриц, экономист:

Александр I говорил, что у России нет друзей, у них есть только интересы и союзники. К союзникам он причислял армию и флот. Сегодня Россия уже не та, что была Российская империя, однако, действительно, есть у них (в России — ред.) два союзника, которые фактически являются инструментами реализации политических амбиций, если можно сказать, российского руководства, — это газ и нефть. И вот эти ресурсы включаются, когда необходимо добиться тех или иных результатов.

Руководство России, действуя газпромовским вентилем, в очередной раз нанесло ущерб репутации своей страны. В этот раз счет, который был выставлен нашей стране, вызывает удивление даже у европейских экспертов. Ведь размеры долга совсем не соответствуют тем имиджевым потерям, которые Россия понесет из-за этой «газовой войны».

Алексей Адашкин, Анастасия Корниенко, Артем Кициненко и Александр Горощенко, телекомпания СТВ.