Газовый конфликт продолжают активно обсуждать в России

Охлаждение отношений с Беларусью может обернуться для России существенными экономическим потерями.

Так считает пресс-секретарь государственного секретаря Союзного государства Павла Бородина Иван Макушонок. Он отметил, что за требованиями "Газпрома" в тени остались многие вопросы, которые для России более важны. К тому же такие мини-кризисы серьезно подрывают характер братских отношений. Иван Макушонок не исключает, что после парламентских выборов на Украине к власти может придти Юлия Тимошенко и, в связи с этим, высказывается: "Окажется, что оба главных направления транзита российской нефти и газа окажутся под угрозой. Выиграет ли от этого имидж России в мире? Весьма сомнительно".

Директор политических программ Совета по внешней и оборонной политике России Андрей Федоров в интервью изданию "Аргументы недели" отмечает, что без Белоруссии для России дорога на запад открыта. Внешняя граница будет не формально, а реально проходить всего в двухстах-трехстах километрах от Москвы. Это полностью изменит геополитическое положение России. "Без Белоруссии у нас более чем ограничены возможности найти адекватный ответ на размещение компонентов ПРО США в Польше и Чехии. А перенести ряд ключевых для нашей обороны объектов с территории Белоруссии в Россию - это затратить как минимум 20-25 миллиардов долларов" - заявил российский специалист.

Тем временем на адрес посольства Республики Беларусь в Российской Федерации продолжают поступать письма от российских граждан, которые обеспокоены дальнейшей судьбой союзного государства. Вот только одно из мнений: "Именно через Беларусь проходит бесперебойный транзит 40% потребляемого Россией продовольствия. Она за свой счет обеспечивает сдерживание стран НАТО по всей западной границе РФ, обеспечивая нашу безопасность своими средствами ПВО, поскольку Российская армия не в состоянии своими силами выполнить эту задачу."