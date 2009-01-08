Газовый конфликт между Россией и Украиной выходит на новый уровень

Многие возлагали большие надежды на сегодняшнюю встречу глав "Газпрома" и "Нафтогаза Украины" в Брюсселе.

Алексей Миллер и Олег Дубина встали из-за стола переговоров несколько часов назад, однако никто из них пока не комментирует исход встречи. Газа, ранее накопленного в газохранилищах Украины, стране хватит максимум на три месяца, – об этом заявил сегодня в Киеве на брифинге замглавы украинского "Нафтагаза" Владимир Триколич. Он также подтвердил информацию о том, что глава компании "Нафтагаз" Олег Дубина сегодня ночью в Москве проводил переговоры с Алексеем Миллером, однако и этот разговор так ничем и не закончился.

Разве что после этого замглавы "Газпрома" Александр Медведев будучи в Брюсселе, сказал журналистам, что цена газа для Украины в 450 долларов – "это была просто информация". Оказывается Россия в принципе-то согласна и на 250 долларов, вот только Украина стоит до последнего. Ранее Олег Дубина уже называл идеальное число – 201 доллар за кубический метр российского газа, ну или максимум – 230, но не как ни 250.

Судя по всему, решится этот денежный вопрос "Газпрома" и "Нафтагаза" может разве что в Брюсселе. Сегодня утром туда направилась украинская делегация. А ранее в Бельгию вылетел и глава "Газпрома". Остается надеяться, что хотя бы Европарламент найдет "газовый тормоз" в гонке России и Украины, ведь 11 европейских стран до сих пор не получают через Украину российский газ. Страдают также Приднестровье и четыре балканских государства.

В Украине активно подчеркивают, газовый вопрос давно перестал быть просто газовым, здесь все чаще кивают на большую политику, причем не на украино-российскую, а общеевропейскую. И пока точно не известно, так кто же прекратил подачу газа европейским потребителям – "Нафтагаз" или "Газпром". Жозе Мануэль Баро Председатель Еврокомиссии уже заявил о том, что этот газовый конфликт может помешать европейской интеграции Украины.

И сегодня же стало известно, что Евросоюз принял решение направить в Украину экспертов, которые не только изучат причины срыва поставки российского природного газа в ЕС, но и сделают вывод кто должен нести за это ответственность.