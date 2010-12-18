Гайдукевич: Разве можно, господа кандидаты, из-за своей личной беспомощности идти на политическую провокацию?

Полная политическая беспомощность. Так прокомментировал позиции ряда кандидатов на высший пост в стране лидер либерал-демократов Беларуси Сергей Гайдукевич.

Он отказался от участия в избирательной компании еще во время регистрации инициативных групп. Сегодня Гайдукевич выступил с жесткой критикой в адрес оппозиционных кандидатов Президенты и назвал их действия в рамках избирательной компании некорректными, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Сергей Гайдукевич, лидер либерально-демократической партии Беларуси:

Ну проиграли! Всем понятно, и вам тоже. Ну получили под Новый год подарок — кандидатские карточки. Сказали, что хотели и как хотели на белорусском телевидении в прямом эфире. А что на выходе? Сплошное косноязычие и хамство! Полная политическая беспомощность — и это всем понятно! Зачем зовете людей на площадь? За кого из девятерых зовете голосовать? Разве можно, господа кандидаты, из-за своей личной беспомощности идти на настоящую политическую провокацию по отношению к нашим белорусским гражданам? Никто не придет! И не мечтайте! Это невозможно — вы лучше побеспокойтесь о ваших сторонниках, которые придут. Вы их просто обманули.