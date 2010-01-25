Г. Бердымухамедов: Сотрудничество с Беларусью может нам принести большую обоюдную выгоду

Сегодня страны связывает масса совместных проектов. В том числе и строительство горнообогатительного комплекса — крупнейшего в Центральной Азии. А вот начали свое общение лидеры с обсуждения погоды.

Из Ашхабада Довлетгельды прилетел когда в Минске было гораздо теплее. Сегодня он уже студент-первокурсник. Осваивает пока азы непростой, но интересной профессии горного геолога.

Довлетгельды Гараджаев, студент первого курса факультета горного дела и инженерной экологии БНТУ:

Мы будем осваивать месторождение на Куйпендаге, где раньше бродили динозавры, а сейчас это место кипит сильвинитом.

Из страны, где недра кипят сильвинитом, Президент Бердымухамедов добирался несколько часов. Это был перелет из азиатских + 15-ти в европейские -20ь. Январь в Ашхабаде — это почти европейское лето. Сразу у трапа Президент общается со студентом Довлетгельды и его однокурсниками. Ведь через пять лет все они вернутся на родину.

Первая встреча лидеров по всем канонам торжественного церемониала. Гимн Туркменистана, красная дорожка и рота почетного караула. Вот Президенты жмут друг другу руки. Первые слова сегодня, конечно же, о погоде.

К теме погоды Президенты вернутся еще не раз. Возможно, об этом говорили они и в неформальной обстановке. За чашкой чая вдвоем провели полтора часа. Уже выйдя к журналистам, рассказали, что с глазу на глаз много говорили о важных совместных проектах. В том числе и о разработке Гарлыкского месторождении калийных солей. Чтобы понять, как же это будет выглядеть, Александр Лукашенко предложил посмотреть знаменитый «Беларуськалий».

Александр Лукашенко:

В ближайшее время мы будем строить у вас горнообогатительный комбинат по калийным удобрениям — это большой инвестиционный проект, и мы вам благодарны за то, что Ваша страна выбрала Беларусь. Для нас это очень важно мы хотим показать, что мы умеем делать. Если у Вас будет желание посмотреть, каким будет ваш комбинат, можем показать его в Беларуси — мы недавно построили такой.

Первый горнообогатительный комплекс недалеко от Ашхабада — самый амбициозный белорусско-туркменский проект. Он станет крупнейшим в Центральной Азии. На архивных кадрах Президенты закладывают символическую капсулу, позже здесь, кстати, пришелся и солигорский опыт, и жодинские БелАЗы. Но главное, как всегда, кадры — они решают все. Пример студента Довлетгельды уже в ближайшее время повторят еще 120 туркменских парней и девушек. Учиться они будут в Беларуси, а работать — на будущей калийной кузнице Туркменистана.

Гурбангулы Бердымухамедов, Президент Туркменистана:

Наш визит пройдет исторической строкой, внесет свою лепту в историю укрепления нашей дружбы.

52-летний доктор медицинских наук Бердымухамедов в большую политику пришел десять лет назад. Став Президентом в 2007 году, сломал немало барьеров, в том числе и во внешней политике. Но к Беларуси всегда отношение особое. Ведь два государства связывает не одно десятилетие общей истории. Сегодня Президенты говорили много, ведь не виделись полгода. Александр Лукашенко летал в Ашхабад прошлым летом — в самый разгар мирового кризиса. Непростой 2009 год обе страны прожили достойно. Даже во взаимной торговле приросли почти наполовину.

Александр Лукашенко:

У нас уже есть положительный опыт. Минским тракторным заводом выполнен года контракт на поставку 1500 тракторов. Хорошо зарекомендовали себя в Туркменистане не только широко известные тракторы «Беларус», но и белорусские грузовые автомобили, дорожная техника.

Гурбангулы Бердымухаммедов, Президент Туркменистана:

Мы в Турменистане взяли курс на диверсификацию национальной экономики, придание ей инновационного характера. И в этом плане сотрудничество с Республикой Беларусь может нам принести большую обоюдную выгоду.

Чуть позже к разговору Президентов подключились министры. Ведь то, о чем сегодня договорились в Минске, воплощать в жизнь именно им. А это и поставки сельхозтехники, грузовиков и троллейбусов, и открытие торговых домов в Минске и Ашхабаде, и, фактически, новая страница в отношениях — военно-техническое сотрудничество. Беларусь поможет Туркменистану в модернизации техники и обучению военных специалистов. Здесь же, что называется, по горячим следам все договоренности закрепили документально.

Договариваться гораздо проще тем, кто говорит на одном языке. Разногласий ни в международной политике, ни в экономике, ни в делах СНГ у Беларуси и Туркменистана нет и никогда не было. Кстати, те, кто любит подмечать детали, обязательно обратит внимание на то, что белорусский и туркменский флаги практически в одной цветовой гамме: белый, красный и, обязательно, зеленый — цвет жизни и процветания.