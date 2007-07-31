Прямой эфир

ФСБ России займется обустройством границы Союзного государства

31 июля 2007 16:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Правительство России одобрило предложение ФСБ о разработке новой программы обустройства границы Союзного государства.Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр федерации Михаил Фрадков. Новая программа будет рассчитана до 2011 года, а предложение о разработке проекта поручено внести в Совет Министров Союзного государства. Предполагается, что Федеральная служба безопасности станет госзаказчиком программы от российской стороны.

Другие новости рубрики

Все новости
31 июля 2007 08:54

Движение "Талибан" объявило о казни ещё одного заложника

30 июля 2007 14:23

Переговоры премьер-министров Беларуси и России в Москве завершились успешно

30 июля 2007 12:40

Премьер-министр Беларуси Сергей Сидорский с рабочим визитом в Москве