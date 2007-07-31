ФСБ России займется обустройством границы Союзного государства

Правительство России одобрило предложение ФСБ о разработке новой программы обустройства границы Союзного государства.Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр федерации Михаил Фрадков. Новая программа будет рассчитана до 2011 года, а предложение о разработке проекта поручено внести в Совет Министров Союзного государства. Предполагается, что Федеральная служба безопасности станет госзаказчиком программы от российской стороны.