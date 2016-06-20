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Французские ученые предлагают белорусам создать совместный спутник

20 июня 2016 13:17
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Новости Беларуси. Ученые из Франции предлагают Беларуси начать работу по созданию совместного спутника. Об этом сообщил председатель Президиума НАН Беларуси Владимир Гусаков.

В Минске проходит заседание Совета Ассоциации европейских Академий наук. Организация признана самой влиятельной в научном сообществе на пространстве ЕС. В белорусской столице собрались лучшие умы Германии, Австрии, Великобритании, Италии, Бельгии, Финляндии, Швейцарии.

Ученые мировой величины обсуждают ключевые вопросы по организации научной деятельности в Европе, создание общеевропейского исследовательского пространства, а также новые направления сотрудничества НАН Беларуси с научными организациями Евросоюза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Наука

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