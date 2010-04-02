Франция приняла стратегическое решение о сотрудничестве с Беларусью

Об этом заявил госсекретарь МИД Франции на встрече с первым заместителем премьер-министра нашей страны Владимиром Семашко. Пьер Лелуш отметил, что для Франции важно, чтобы Беларусь и дальше оставалась независимой страной. Это будет способствовать поддержанию стабильности на всем европейском континенте.

Зарубежный гость подчеркнул важное геополитическое положение Беларуси и высокий уровень образования белорусов.

Пьер Лелуш, государственный секретарь по европейским делам Министерства иностранных дел Французской Республики:

– Мы хотим видеть место Беларуси в Европе, потому что мы считаем вас членом европейской семьи. Я уверен, что если мы соединим вместе все причины, по которым нам интересна Беларусь, то сможем способствовать большей стабильности в Европе и выработке общих политических ценностей.

Беларусь заинтересована в участии французских компаний в совместных проектах. Это сферы энергетики, машиностроения, сельского хозяйства и создание инфраструктуры. Речь сегодня шла и о скорейшей реализации конкретных проектов по программе «Восточное партнерство».

Владимир Семашко, Первый заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

– Мы констатировали в декабре, и я сегодня повторяю, что Франция во время председательства в Евросоюзе внесла значительный вклад, в начале, в налаживании диалога, а теперь уже в выстраивании определенных проектов между европейским сообществом и Республикой Беларусь. Как результат, сегодня мы уже перешли к практической реализации проектов «Восточного партнерства». Для нас это важно, потому что Евросоюз сегодня для Беларуси – партнер номер один, с точки зрения товарооборота, с точки зрения экспорта.