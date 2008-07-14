Франция отмечает национальный праздник – День взятия Бастилии

На Елисейских полях проходит парад. Впервые его открыли подразделения "голубых касок" ООН.

Впервые на трибуне присутствуют многие из 43 глав государств и правительств, приглашенных к участию в саммите по учреждению Союза для Средиземноморья, а также генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун. В воздушном параде примут участие более 60 самолетов и вертолетов. Завершится церемония парашютным десантом. Спортсмены приземлятся на Площадь согласия прямо перед трибуной для почетных гостей.

Президента Франции Николя Саркози и французский народ с Днем взятия Бастилии поздравил глава белорусского государства Александр Лукашенко. Президент отметил, что отношения Беларуси и Франции будут успешно развиваться на принципах взаимного уважения и партнерства в интересах мира и стабильности в Европе.