Франция. Место в правительстве в обмен на поддержку в выборах

Социалистка Сеголен Руаяль, ведущая борьбу за пост президента Франции, готова пообещать лидеру демократов-центристов Франсуа Байру места в будущем правительстве в обмен на поддержку с его стороны перед вторым туром выборов. Она также заявила о готовности "внести дополнения" в свою предвыборную программу. Руаяль сообщила, что готова к открытому, публичному диалогу с Байру чтобы выработать совместную тактику противостояния Николя Саркози во втором туре выборов президента.