Фотографии со встречи Александра Лукашенко с Виктором Януковичем и Виктором Ющенко

Виктор Янукович 25 февраля встречался с многими лидерами, в первую очередь — соседних стран, но до этого он пообщался с Александром Лукашенко — это был очень длительный разговор по сегодняшним меркам.

Это была очень тёплая встреча, Янукович не упустил возможность ещё раз вспомнить о том, что Беларусь – это Родина его предков, а говоря об экономических отношениях ещё раз подчеркнул, что экономическая база была заложена, и сегодня есть повод на этой базе выстраивать уже новые отношения Украины и Беларуси.

Александр Лукашенко:

Есть украинские политики, которые будут радеть за Украину. Мы также придерживаемся такой линии, такой позиции, в каких бы мы союзах не состояли. Главное — это независимость, это состоявшееся государство.

Виктор Янукович:

Я очень хорошо помню все наши встречи, помню все совместные планы. Нам удалось сделать первые шаги в самых различных направлениях, я бы сказал, стратегические. Тому, что это программа действий выполнялась с двух сторон, я очень рад. И конечно я буду продолжать не только эту программу, в наших двусторонних отношениях наступает новый этап.

Сегодня Александр Лукашенко пообщался и с Виктором Ющенко. Белорусский лидер ещё раз поблагодарил Виктора Ющенко за ту миссию, которую он выполнял, это был очень тёплый диалог. Период Президента Ющенко был достаточно продуктивным периодом белорусско-украинских отношений, кроме того, Ющенко всегда поддерживал Беларусь на международной арене, прежде всего в западном векторе, сегодня Александр Лукашенко даже назвал его своеобразным адвокатом Беларуси.

Говоря о минувших президентских выборах в Киеве, глава белорусского государства сказал, что эта кампания прошла спокойно, с чем согласился Виктор Ющенко, подчернув, что наконец-то в Украине научились проводить выборы без «майданов».

Александр Лукашенко:

Главная цель моего приезда сегодня к тебе в гости состоит и в том, чтобы поблагодарить за все то, что ты сделал для Беларуси в период своего президентства. Это была искренняя позиция, позиция поддержки белорусского народа и белорусского государства. Я абсолютно точно знаю, что в каких бы совещаниях ни принимала участие украинская делегация во главе с Президентом, на каком бы уровне в мире, Европе, США ни шёл разговор, я знаю о серьезнейшей поддержке с твоей стороны нашего белорусского государства.

День завершился большим приёмом, а в середине был приём, организованный для президентов, для представителей иностранных делегаций — сегодня здесь было 100 делегатов, 11 президентов, 15 министров иностранных дел. Выступая перед ними и обращаясь со своеобразной речью к украинцам, Виктор Янукович заявил, что мировой кризис оказался и не совсем мировым для Украины — сейчас с этим ему предстоит работать, чтобы вывести те отрасли экономики Украины, которые находятся в не совсем хорошем состоянии, на достойный уровень.