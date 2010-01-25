Фото. Встреча Александра Лукашенко и главы Туркменистана в Минске

Гурбангулы Бердымухаммедова встречали радушно и со всеми почестями. У здания Администрации Президента Беларуси выстроилась рота почетного караула. Все действо сопровождал военный оркестр. Вначале прозвучал Гимн страны гостя.

Главы двух государств отошли от протокола и провели незапланированную неформальную встречу. Она длилась более полутора часов, после чего Александр Лукашенко и Гурбангулы Бердымухаммедов вышли к журналистам. Главы государств пояснили: в ходе неформального общения с глазу на глаз они обсудили ряд совместных проектов.

Белорусский лидер отметил, что даже в такой сложный с экономической точки зрения год, как 2009, Минск и Ашхабад смогли увеличить товарооборот. В 2008 он приблизился к 50 миллионам долларов, а в минувшем перешагнул за 70 миллионов.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

— Мы очень долго общались. Ни с кем так быстро не удается договориться, как с Президентом этой прекрасной страны. Мы договаривались о направлениях, по которым ведем сегодня сотрудничество.

Вы (обращаясь к Президенту Туркменистана — CTV.by) только что предложили нам ряд проектов, и я обещаю: мы сделаем так, что вы никогда не будете на нас в обиде.

Гурбангулы Бердымухамедов, президент Туркменистана:

— Наш визит войдет в историческую лепту наших отношений. Это укрепление сотрудничества.

Общение стороны продолжили в широком формате. К Президентам присоединились чиновники обеих стран.

Как подчеркнул глава нашего государства, у Беларуси и Туркменистана совпадают взгляды в решении многих проблем. Александр Лукашенко отметил, что две страны смогли активизировать работу как по традиционным, так и по принципиально новым направлениям сотрудничества. Яркий тому пример — строительство белорусами горнообогатительного комплекса по выпуску калийных удобрений в Турменистане.

Все договоренности сегодня закрепили на бумаге. Так, Президенты двух государств подписали совместное коммюнике. Также заключено соглашение о поставках белорусской сельхозтехники и городского транспорта в Ашхабад.

После завершения официальных встреч по традиции высокие гости, прибывающие в Беларусь, чтят память погибших в Великой Отечественной войне. Гурбангулы Бердымухамедов возложил венок к монументу на площади Победы в Минске.