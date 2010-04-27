Фото. В Украине со скандалом ратифицировали соглашение о продлении пребывания российского Черноморского флота в Крыму на 25 лет

В Киеве оппозиции почти удалось сорвать голосование. Пленарное заседание началось с того, что депутаты закидали президиум яйцами.

Охранникам пришлось буквально защищать зонтами спикера Владимира Литвина от точных бросков разъяренных парламентариев. А в зале развернулись настоящие кулачные бои. Использовались и дымовые шашки.

Не менее напряженная ситуация и у стен Рады. Там произошла стычка между милиционерами и участниками митинга – противниками договора о продлении пребывания российского флота в Украине.