Фото в Национальной библиотеке: лидера Туркменистана заинтересовали технические возможности белорусского «алмаза знаний»

Президенту Бердымухамедову с удовольствием продемонстрировали возможности нашей библиотеки. Здесь же продолжилось сегодня и общение двух лидеров, после чего Александр Лукашенко проводил гостя до трапа самолёта.

У Национальной библиотеки гостя встретили по-белорусски — хлебом-солью. А вот в холле ждал и туркменский колорит: бурные аплодисменты от десятков студентов из Туркменистана, которые получают образование в нашей стране.

В переводе их слова звучат, как «Наша Родина и Президент – гордость и слава». Лидер Туркменистана, поприветствовав земляков, отправился на обзорную экскурсию по белорусскому алмазу знаний. Первая остановка у монументального панно — части древней народной культуры, которая искусно дополнила современное здание. Здесь гостю рассказали о символах: на первом месте у белорусов земля и святыни, далее — люди и народная история.

Главу туркменского государства особо заинтересовали технические возможности библиотеки, ведь аналогов такой нет в Европе. На что способны новейшие информресурсы – продемонстрировали. Так, по запросу «Туркменистан» за считанные секунды в библиотеке нашли порядка шести тысяч документов, в том числе и на туркменском языке.

Президент Бердымухамедов прошёл по читальным залам, побывал в музее редкой книги. После чего к нему присоединился и Александр Лукашенко.

Плодотворное общение, начало которому было дано вчера, лидеры продолжили сегодня уже в неформальной обстановке. Сначала за рабочим обедом, потом ещё и по дороге в аэропорт. Здесь, кстати, Президентам продемонстрировали возможности одной из последних разработок МАЗа. Белорусский низкопольный автобус гостю понравился.

Официальная церемония проводов выглядела сегодня также не вполне обычно. Александр Лукашенко на борт самолета своего коллегу проводил лично. Лидеры долго прощались у трапа. Президент Беларуси принял приглашение в очередной раз побывать в Туркменистане. Судя по настроению, нынешней встречей стороны остались вполне довольны.