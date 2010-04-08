Фото. В Кыргызстане распущен парламент. У здания правительства в центре Бишкека снова собрались тысячи людей

Об этом сообщила глава временного правительства Роза Отунбаева. По ее словам, созданный орган забирает себе функции президента и кабинета министров. Представители оппозиции заявляют о переходе на их сторону милиции, армии и погранслужбы и призывают военных не применять оружие, а население прекратить вандализм.

Отметим, обстановка в стране крайне напряженная. Митинги охватили сразу несколько городов. Сегодня утром у здания правительства в центре Бишкека снова собрались тысячи людей. Периодически из окон здания на землю летят мебель, документы и осколки. Столицу захлестнула волна мародерства. Люди, пользуясь неразберихой, грабят магазины и музеи, поджигают машины, врываются в госучреждения. В беспорядках погибли по разным данным от 74 до 100 человек. Ранены более полутысячи. Больницы переполнены и работают на пределе возможностей. Врачи сообщают об острой нехватке крови для переливания пострадавшим.