Фото. В Киеве проходит инаугурация новоизбранного Президента Украины Виктора Януковича

Всего – около 100 зарубежных делегаций.
Виктор Янукович принес присягу главы государства в Верховной Раде, после чего ему вручили символы президентской власти – булаву, гербовую печать со знаком Ордена князя Ярослава Мудрого и нагрудный знак президента.
Сегодня же у стен президентского секретариата Виктор Янукович вступит в должность Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Украины. Утром в Киево-Печерской Лавре прошел Торжественный молебен. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил Виктора Януковича на президентство в Украине.