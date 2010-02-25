Фото. В Киеве проходит инаугурация новоизбранного Президента Украины Виктора Януковича

В Украине с рабочим визитом находится Президент Беларуси Александр Лукашенко. На церемонию прибыли главы 11 государств, а также руководители влиятельных международных организаций, главы внешнеполитических ведомств и руководители парламентов.

Всего – около 100 зарубежных делегаций.

Виктор Янукович принес присягу главы государства в Верховной Раде, после чего ему вручили символы президентской власти – булаву, гербовую печать со знаком Ордена князя Ярослава Мудрого и нагрудный знак президента.

Сегодня же у стен президентского секретариата Виктор Янукович вступит в должность Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Украины. Утром в Киево-Печерской Лавре прошел Торжественный молебен. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил Виктора Януковича на президентство в Украине.