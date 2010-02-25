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Фото. В Киеве проходит инаугурация новоизбранного Президента Украины Виктора Януковича

25 февраля 2010 09:05
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В Украине с рабочим визитом находится Президент Беларуси Александр Лукашенко. На церемонию прибыли главы 11 государств, а также руководители влиятельных международных организаций, главы внешнеполитических ведомств и руководители парламентов.

Всего – около 100 зарубежных делегаций.

Виктор Янукович принес присягу главы государства в Верховной Раде, после чего ему вручили символы президентской власти – булаву, гербовую печать со знаком Ордена князя Ярослава Мудрого и нагрудный знак президента.

Сегодня же у стен президентского секретариата Виктор Янукович вступит в должность Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Украины. Утром в Киево-Печерской Лавре прошел Торжественный молебен. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил Виктора Януковича на президентство в Украине.

инаугурация новоизбранного Президента Украины Виктора Януковича

инаугурация новоизбранного Президента Украины Виктора Януковича

инаугурация новоизбранного Президента Украины Виктора Януковича

инаугурация новоизбранного Президента Украины Виктора Януковича

инаугурация новоизбранного Президента Украины Виктора Януковича

инаугурация новоизбранного Президента Украины Виктора Януковича

инаугурация новоизбранного Президента Украины Виктора Януковича

инаугурация новоизбранного Президента Украины Виктора Януковича

инаугурация новоизбранного Президента Украины Виктора Януковича

# Фотофакт

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