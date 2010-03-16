Фото. В Бресте проходит заседание Совета министров Союзного государства

Стороны обсуждают взаимодействие экономик двух стран в рамках Союзного государства. В частности, речь пойдет о функционировании объединенной транспортной системы, сотрудничестве в топливно-энергетической и социальной сфере, работе Таможенного комитета Союзного государства, сближении законодательства Беларуси и России.

Сергей Сидорский и Владимир Путин сейчас находятся в Брестском облисполкоме, где, по планам, они обсудят ряд важных моментов. В частности, проект производственной кооперации по созданию совместных комплексов, например, в нефтехимической и энергетической сферах, а также в машиностроении.

До начала заседания премьер-министры увидели работу пункта «Козловичи-2» на белорусско-польской границе. Здесь главам правительств показали, как функционирует грузовой терминал таможенного досмотра. Также Сергею Сидорскому и Владимиру Путину продемонстрировали самые новейшие технические средства, которые используют белорусские пограничники и таможенники. Например, приборы, которые в режиме реального времени могут показать, что происходит на каждом пограничном пункте, компьютер, в котором хранится информация о каждой фуре, грузе, который она перевозит и о водители.

Надо отметить, что пропускная СП способность на всей белорусской границе — а это 24 пункта — 20 тысяч машин в сутки. На данный момент — плюс ещё 7 тысяч — а это увеличит потоки до 27 тысяч. Говоря общими словами, контрольно-пропускная система постоянно эволюционирует, и на границе вводятся новые технологии, автоматизированные системы и приборы, которые могут просканировать буквально каждую машину с её грузом.

Сергей Камзалов, специалист пограничного контроля контрольно-пропускного пункта «Козловичи-2»:

Введение автоматизации пограничного контроля позволило гражданам Республики Беларусь отказаться от разрешительных записей в паспортах, повысило качество пограничного контроля и уменьшило время оформления граждан.

Остаётся добавить, что очередное заседание Союзного Совета министров не ограничится протокольной встречей и посещением белорусско-польской границы. Сергей Сидорский и Владимир Путин посетят Брестскую крепость, где состоится церемония возложения венков к Вечному огню в музее-мемориале.