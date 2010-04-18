Фото. Конец траура и молчаливая предвыборная кампания в Польше

На протяжении всего этого времени тысячи людей приходили попрощаться с погибшим политиком. Аналитики говорят, что не всегда и не у всех поляков популярный Президент Качиньский, после смерти едва не стал национальным героем. По крайней мере, сами поляки неожиданно сделали вывод — они любили своего Президента сильнее, чем думали при его жизни.

Капли белого и красного воска по всей улице вдоль Резиденции польского Президента как будто случайно вылились в цвета национальной скорби. Если бы авиакатастрофа самолета ТУ-154 произошла зимой, то снег по всему Краковскому предместью растаял. Таков был жар свечей, которые приносили к президентскому дворцу, миллионы людей в течение всей траурной недели. Люди стояли днями и ночами в очередях, чтобы отдать честь трагически погибшим Леху и Марии Качиньским.

- Мы пришли всей семьей, чтобы поклониться жертвам субботней катастрофы, чтобы поблагодарить их за их патриотизм, за работу во благо Польши и чтобы быть со всеми поляками вместе.

- Сердце разрывается. Для Польши это великое горе.

Если бы польских королей хоронили в XXI веке, то процессия выглядела бы именно так. В краковском Вавеле, где покоятся останки особ голубых кровей, Тадеуша Костюшко, Адама Мицкевича, под прицелом сотен телекамер со всего мира. Потому как этот самый мир смотрел на Польшу и сопереживал ее трагедии. Во время похорон президентской пары Качиньских в Минске Александр Лукашенко вместе с младшим сыном Николаем присутствовал на поминальной службе в Минском архикафедральном костеле имени Пресвятой девы Марии.

Закончилась эпоха Леха Качиньского — третьего Президента Польши — вот так в окружении 95 фотографий в три ряда на черном фоне в центре Варшавы. Траурная семидневка в Польше закончилась. Всю эту неделю — пока страна была в жалОбе, то бишь в скорби, — было дурным тоном говорить вслух о политическом будущем государства. Но уже с понедельника из тишины начнут раздаваться голоса претендентов на президентское кресло. Но кто его займет, когда трагедия приблизила выборы так скоро, сократив сроки предвыборной гонки. Возможно, этот кто-то занимал одно из кресел на площади, когда страна прощалась с политической эпохой одного из братьев Качиньских.

Трагедия под Смоленском как будто открыла глаза полякам. То, что было черным, побелело, недостатки превратились в достоинства, а Колонный зал президентского дворца стал чуть ли не местом для паломничества.

- Когда я ехала сюда, я слышала интервью по радио и поняла, что только сейчас люди узнали, кем была пани Мария, что делала и чем занималась, каким она была человеком. Потому что раньше на эту тему в СМИ не говорили, а если говорили, то очень немного.

- Сейчас все изменяется. До этой трагедии большинство людей недолюбливали обоих братьев Качиньских, потому что партию «Право и справедливость» СМИ до того показывали не в лучшем свете. Журналисты для своих материалов выбирали не самые лучшие фотографии с ними. Смешные, где они выглядели глупо. А сейчас люди на улицах стали говорить: «О, боже, я никогда не мог подумать, что наш Президент мог быть таким хорошим».

Политологи называют польские выборы-2010 экстранеординарными. Согласно Конституции Польши, после 14 дней, отведенных на принятие решения о дате выборов, народное голосование должно состояться максимум через 60 дней — то есть, не позднее середины июня этого года. Времени крайне мало, да и политическое настроение в стране,по понятным причинам, мрачное. До трагедии рейтинги Леха Качиньского были невысоки. Это подтвердили и итоги предварительного голосования перед выборами, в котором лидировал со значительным отрывом Бронислав Коморовски – маршал Сейма Польши – он же временной исполняющий обязанности погибшего Президента.

Пшемыслав Чвиклиньски, заместитель главного редактора еженедельника «NIE» (г. Варшава):

Тысячи разных сценариев могут разыгрываться в предвыборной кампании, но самый правдоподобный — это кампания будет острой, но не такой зрелищной, какой могла быть без этой смерти. Не будет великого сражения на мечах, а будет сражение на маленьких ножиках.

Авиакатастрофа ТУ-154 сократила список претендентов на два человека. На политической арене пока не видно игрока, которого можно смело назвать единым лидером. Народ чтит память о погибшем Президенте и, возможно, именно этот факт может стать предвыборным козырем у какого-либо кандидата. Политологи говорят чуть ли не в один голос, что люди будут доверять тому политику, который сможет заменить образ трагически погибшего Леха Качиньского. И такой человек есть – его брат-близнец Ярослав — лидер самой популярной польской партии «Право и справедливость». Но он из-за траура молчит о своем возможном участии в президентской гонке.

Мачей Вишневский, политический обозреватель еженедельника «NIE» (г. Варшава):

Очень возможно, что кандидатом будет Ярослав Качиньский. Во-первых, он брат-близнец, что немаловажно — то же самое лицо, тот же голос, жесты — у людей подсознательно может сложиться впечатление, что действительно голосуем за человека, который как будто воскрес.

Такая незаметная рокировка Качиньского на Качиньского выглядела бы почти сказочной, если вдруг Ярослав не выдвинет вместо себя неожиданную кандидатуру.

Мачей Вишневский, политический обозреватель еженедельника «NIE» (г. Варшава):

Есть версия, что их кандидатом будет Ежи Бузек — Председатель Европарламента, бывший премьер-министр, которого я, между прочим, оцениваю очень низко как премьера. Его правительство толкнуло Польшу в объятия четырех очень веских реформ, чем это правительство хвасталось — на самом деле эти реформы были очень неудачными. Они принесли много вреда Польше и их эффективность очень низка.

Глава Европарламента, брат Качиньский или временно исполняющий обязанности Президента пан Коморовский. С каким счетом и по каким правилам будет проходить предвыборная игра этих политиков и не только — покажет время и решат поляки. Понятно одно: вряд ли после трагедии польские избиратели захотят увидеть в вертикале власти жесткие предвыборные маневры и «подковерные» политические виражи. Александра Кулакова, Алексей Юнаш, с участием Владимира Новикова на траурной неделе из Варшавы наблюдали за молчаливой предвыборной кампанией в Польше.