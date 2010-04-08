Фото. Губернатор Московской области с визитом в Минске

Визит Бориса Громова начался с посещения спортивного комплекса «Минск-Арена». Во время экскурсии губернатору Московской области показали велодром, тренажерный зал, теннисный корт, площадки для хоккея и конькобежного спорта. Высокому гостю очень понравился минский объект. Борис Громов отметил, что подобные комплексы в России есть, но они не столь многофункциональны и масштабны.

Борис Громов, губернатор Московской области России:

– Мы, вместе с минчанами гордимся тем, что в такой братской нам республике есть такие замечательные объекты. Мне все понравилось здесь – и эта арена, и конькобежная. Все компактно, здорово, уютно, красиво.

По традиции высокие гости, прибывающие в Беларусь, чтят память погибших воинов в Великой Отечественной войне. Белорусы и россияне сражались плечом к плечу на фронтах самой долгой и страшной войны. Борис Громов возложил венок к обелиску на площади Победы в Минске. Красные гвоздики легли к вечному огню. Память погибших почтили минутой молчания.

И сегодня губернатор Московской области России Борис Громов встретится с Президентом Беларуси Александром Лукашенко. На переговорах в Минске стороны обсудят вопросы восстановления объемов товарооборота, расширения кооперационных связей, совершенствования товаропроводящей сети белорусских предприятий в Московской области. Без внимания не останется и реализация инвестпроектов, строительство спортивных объектов и подготовки спортсменов, а также организации совместных мероприятий, посвященных 65-летию Победы в Великой Отечественной войне. По итогам стороны планируют подписать совместную программу торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества на ближайшие два года, а также планы мероприятий на 2010 год.