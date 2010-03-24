Фото. А.Лукашенко: Мы готовы с вами сотрудничать по всем направлениям. Закрытых тем нет

Беларусь приглашает Китай к сотрудничеству по многим проектам, начиная от производства сельхозпродукции до строительства АЭС. Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с заместителем председателя Китайской Народной Республики. В Минск приехали и представители бизнес-кругов Поднебесной.

Беларусь-Китай. Развитие отношений между двумя странами складываются долгими годами. Государство, которое в самый кризисный год стало лидером на планете по росту ВВП – эксперты называют страной с чудо-экономикой. Восточные партнеры давно присматриваются к Европе в лице Беларуси – как площадке для выгодных капиталовложений. И сегодня, высокий китайский гость и белорусский лидер констатировали, что двигаться навстречу друг другу надо и дальше.

Обилие красного и немного желтого. Площадка у Национального аэропорта сегодня, как маленький уголок Поднебесной. Когда в Пекине был уже глубокий вечер, большой самолет с высоким гостем приземлился в Минске. Расстояние от китайской до белорусской столицы – 8 часов лету. Но общий язык по обе стороны континента страны нашли много лет назад. Сегодня Беларусь и Китай – и экономические партнеры, и просто хорошие друзья.

Расстояние от аэропорта до центра Минска по китайским меркам – всего ничего. Встреча с Президентом по всем канонам торжественного церемониала. Гимн Китая, красная дорожка и обязательно – рота почетного караула.

То, о чем сегодня говорят во всех частях планеты – мировой кризис и его последствия. Беларусь этот сложный период прошла достойно – констатирует гость из Китая. Первое, что бросается в глаза – политическая и экономическая стабильность.

Си Цзиньпин, заместитель председателя Китайской Народной Республики:

– Несмотря на мировой кризис, в Беларуси удается сохранить политическую стабильность, экономический рост и повышение благосостояния населения. Это означает, что вы достигли успехов в противодействии последствиям мирового кризиса. Мы всегда с пристальным вниманием следили за вашими шагами по развитию белорусской экономики и высоко оцениваем успехи вашей страны, достигнутые в недавнем времени.

Когда-то Беларусь и Китай ставили амбициозную экономическую планку – 500 миллионов долларов в год. Сегодня уже взят новый рубеж товарооборота – 2,5 миллиарда. Но и это не предел. Минск и Пекин может расширять сотрудничество по всем направлениям.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

– Мы готовы с вами сотрудничать по многим проектам: начиная от производства сельскохозяйственной продукции до строительства атомной станции.

На мировой политической и экономической арене Беларусь и Китай говорят на одном языке. А потому Си Цзиньпин приехал не просто в дружественную страну, а практически на свою родину, это с удовольствие подмечает Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко:

– Я очень близко знаком с Китайской Народной Республикой в течении 20 лет. Все у нас очень хорошо знают, что восточные люди, особенно китайцы, люди очень осторожные. Прежде, чем ступить, они в реке очень хорошо прощупывают дно, камни, которые там имеются. Но если уже идут навстречу, то идут навсегда.

Говорили сегодня и о том, что действительно не знает границ и языковых барьеров – спорт. Гость из Китая поздравил Александра Лукашенко с успехами белорусской команды на зимней Олимпиаде в Ванкувере.

Си Цзиньпин:

– Вы участвовали в церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине в 2008 году. Мы считаем, что это говорит о вашей поддержке Китайского государства.

Отметим, что в Минск вместе с вице-президентом Китая прибыла и внушительная делегация бизнес-кругов Поднебесной. Представители более 20 ведущих китайских компаний, как государственных, так и частных, подписали первый пакет взаимовыгодных договоров с белорусскими партнерами.

Но, бизнес сделки не завершаются сегодняшним днем. Продолжение следует и завтра, и в будущем.

Александра Кулакова, Александр Горощенко, Николай Сенчило, телекомпания СТВ.