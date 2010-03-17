Фото. Александру Лукашенко вручили орден Франсиско Миранды I-го класса за заслуги перед Венесуэлой

Этой награды удостаиваются за выдающиеся заслуги и деятельность, способствующую прогрессу страны.

Продолжается официальный визит Президента Беларуси в Венесуэлу. Во второй день пребывания состоялась специальная сессия, куда приглашен белорусский Президент.

Александр Лукашенко выступил в Национальной ассамблее Венесуэлы:

Я искренно рад, что благодаря нашим совместным усилиям и движению навстречу друг другу, понятие «стратегический альянс» с каждым днем наполняется новым, конкретным содержанием. Вместе мы становимся сильнее. Беларусь и Венесуэла находятся на разных континентах, однако это не мешает нам успешно взаимодействовать и идентично смотреть на мир.

Мы одинаково не приемлем давления и двойные стандарты международной политики, от которых она, эта политика, к великому сожалению, не свободна и в наступившем 21 веке.

Мы одинаково не боимся реализовывать самостоятельный внутренний и внешний курс, проводить его в интересах наших народов, а не в угоду транснациональным корпорациям или олигархическим кланам.

Взаимодействие Беларуси и Венесуэлы вышло на уровень стратегического партнерства, которое динамично развивается и углубляется. Подтверждением тому служат регулярные встречи президентов двух стран. Активизируются контакты между нашими министерствами, организациями, научными и образовательными учреждениями. Важное место отводится межпарламентскому сотрудничеству.

Важно отметить, что несмотря на сложные условия вызванные глобальным кризисом торгов оборот Беларуси и Венесуэлы в прошлом, кризисном году, вырос на треть по сравнению с 2008 годом. И это только начало. Важно, что от простой торговли мы переходим к более сложным формам сотрудничества, взаимодополняя возможности друг друга.