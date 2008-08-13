Формирование участковых комиссий по выборам депутатов в Беларуси завершится сегодня

По информации главы ЦИК, 1,7% кандидатов на включение в состав комиссий представляют политические партии. В частности, 1,6% из Общего числа кандидатов - представители оппозиционных партий. 10% выдвинуты общественными объединениями, 30% - трудовыми коллективами. Всего в Беларуси на выборах будут работать 6,5 тысяч избирательных участков. 18 августа - последний день предоставления в избирательные комиссии документов на регистрацию в качестве кандидатов в депутаты.