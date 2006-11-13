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Формирование участков для голосования на местных выборах завершилось

13 ноября 2006 09:30
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Выборы назначены на 14 января. В ходе компании предполагается избрать более 22 тысяч депутатов местных Советов. Уже созданы территориальные и окружные избиркомы, участковые - должны быть сформированы не позднее 29 ноября. Регистрация кандидатов намечена на период с 5 по 14 декабря. Согласно законодательству для выдвижения кандидатов в депутаты областного и Минского городского советов необходимо собрать 150 подписей, районного и городского - 75, в остальные советы - не менее 20 подписей.

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