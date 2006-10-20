Формирование Таможенного союза - основная задача СНГ

Главными вопросами заседания Межгоссовета Евразийского экономического сообщества на уровне глав правительств, которое состоится в Москве 27 октября, станут формирование Таможенного союза и единого энергетического рынка. Об этом в Минске в ходе встречи с генеральным секретарем ЕврАзЭС Григорием Рапотой заявил премьер-министр Беларуси Сергей Сидорский. Глава правительства напомнил, что данный вопрос был инициирован белорусской стороной. "Мы настаиваем на том, чтобы это был таможенный союз равных государств, и он не должен быть закрытым для других государств СНГ", - отметил Сергей Сидорский.