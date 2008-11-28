Формирование Таможенного союза – основа деятельности ЕврАзЭС

Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с генеральным секретарем Евразийского экономического сообщества Таиром Мансуровым.

И сегодня же глава государства подписал обращение к главам государств-членов ЕврАзЭС, в котором определены приоритеты председательства Беларуси в Сообществе. Это необходимость завершения формирования Таможенного союза ЕврАзЭС, укрепления сотрудничества в области энергетики, транспорта, реализации программ и повышении роли ЕврАзЭС в мире.



Касаясь приостановления членства Узбекистана в ЕврАзЭС, Александр Лукашенко отметил, что для него это было ожидаемым. И предположил, что "в декабре на встрече глав правительств будут серьезно обсуждаться все проблемы, стоящие перед Сообществом. Александру Лукашенко, как председателю Межгосударственного совета Сообщества, Таир Мансуров доложил не только о ходе формирования Таможенного союза, проблемах развития ЕврАзЭС, но и о конкретных проектах, которые реализуются в рамках Сообщества.



Инициативы Беларуси в Евразэс стали также главной темой диалога Таира Мансурова с премьер-министром страны. Сергей Сидорский сообщил, что инициативы, о которых идет речь, уже направлены главам государств-членов ЕврАзЭС. Таир Мансуров подтвердил, что на данный момент получены четыре конкретных предложения. По его словам, вопросы формирования Таможенного союза столь же актуальны сегодня как и решение проблем реального сектора экономик пяти стран ЕврАзЭС. Ведь после выхода из сообщества Узбекистана работать оно будет в режиме "кворум шести минус один". При этом Генсек ЕврАзЭС добавил: Узбекистан из сообщества хоть и уходит, но полностью выплатить долевые взносы ему еще предстоит.