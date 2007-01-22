Формирование нового состава Центризбиркома Беларуси завершается

22 января на внеочередной сессии Совета Республики завершится формирование нового состава Центризбиркома Беларуси.В повестке дня - избрание шести членов Центризбиркома, а также согласование кандидатуры председателя Центральной комиссии. Напомним, срок полномочий Центральной избирательной комиссии - 5 лет. Он завершается 31 января этого года. Согласно Конституции страны, шесть членов ЦИК назначаются Президентом и шесть - избираются Советом Республики. В соответствии с подписанными главой государства указами председателем Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов назначена Лидия Ермошина.