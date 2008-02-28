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Формирование миссии наблюдателей от СНГ на президентских выборах в России завершается

28 февраля 2008 09:13
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В ее состав войдут группы от государств-участников Содружества, делегации Межпарламентской ассамблеи и Исполкома СНГ, а также депутаты Парламентского собрания Союза Беларуси и России. Всего около 100 человек. В ходе мониторинга избирательного процесса в России эксперты проведут сравнительный анализ соответствия норм Федерального закона страны Конвенции о стандартах демократических выборов. Наблюдатели от СНГ будут работать во всех семи федеральных округах России.

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