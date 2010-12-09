Формирование ЕЭП обсуждают главы государств на заседании Межгоссовета ЕврАзЭС в Москве

В нем принимает участие Президент Беларуси Александр Лукашенко. В повестке дня — более десятка вопросов. Сегодня рабочий график белорусского Президента очень плотный. Встречи идут буквально одна за одной. Предполагается, что решения этого дня позволят выйти на новый виток сотрудничества странам ЕврАзЭС и таможенной тройки.

Формирование нормативно-правовой базы Единого экономического пространства завершено. Президенты Беларуси, Казахстана и России подписали сегодня в Москве соответствующую Декларацию — по итогам заседания высшего органа Таможенного союза.

Создание ЕЭП сегодня обсуждалось и на заседании Межгоссовета ЕврАзЭС. Участие в мероприятиях принял Александр Лукашенко. До начала заседания высшего органа Таможенного союза состоялась встреча президентов Беларуси и России. Она прошла в дружеской обстановке. Конструктивный разговор Александра Лукашенко и Дмитрия Медведева длился более полутора часов.

Еще накануне белорусский борт №1 приземлился в аэропорту «Внуково». Эти два дня проходят в российской столице под знаком интеграции. Основным событием станет работа Межгоссовета Евразийского экономического сообщества. Но перед тем — встреча лидеров таможенной тройки. Пока Таможенный союз Беларуси, России и Казахстана — самый значимый проект на площадке ЕврАзЭС.

В последнее время в белорусско-российских отношениях не все так гладко. Именно на уровне большой политики. Но уже пришло понимание того, что нужно двигаться дальше и преодолевать недопонимание.

Страны сообщества в ближайшие три года планируют ввести согласованную экономическую политику, развивать общий энергетический рынок, транспортный союз, взаимодействовать в АПК и других сферах — это все то, что хотели, но не смогли сделать раньше.

Кроме прочих вопросов, в повестке Межгоссовета ЕврАзЭС значится и проект договора об обращении в СУД ЕврАзЭС. Пока суд, а точнее, его процедуры запутанны и носят рекомендательный характер. Белорусской стороне хотелось бы, чтобы это был главный и авторитетный арбитр в хозяйственных спорах между странами, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Завтра программой визита запланировано участие Президента Беларуси во встрече глав государств-членов ОДКБ и заседании Совета коллективной безопасности этой Организации. Во второй половине дня состоится заседание Совета глав государств-участников СНГ.

Александр Лукашенко находится с рабочим визитом в России