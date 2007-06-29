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Формализм недопустим в работе местных властей

29 июня 2007 17:42
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Об этом сегодня заявил глава администрации Президента Беларуси Геннадий Невыглас на семинаре по вопросам выполнения Директивы №2 и совершенствованию идеологической работы в Минской области. Предыдущее подобное мероприятие касалось работы Гродненского региона. Характеризуя работу Минщины, Геннадий Невыглас высказал ряд претензий к чиновникам. Однако в целом достигнуты значительные успехи. Кроме того, Глава президентской Администрации и губернатор столичного региона осмотрели социальные и спортивные объекты Солигорского района.

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