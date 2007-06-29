Формализм недопустим в работе местных властей

Об этом сегодня заявил глава администрации Президента Беларуси Геннадий Невыглас на семинаре по вопросам выполнения Директивы №2 и совершенствованию идеологической работы в Минской области. Предыдущее подобное мероприятие касалось работы Гродненского региона. Характеризуя работу Минщины, Геннадий Невыглас высказал ряд претензий к чиновникам. Однако в целом достигнуты значительные успехи. Кроме того, Глава президентской Администрации и губернатор столичного региона осмотрели социальные и спортивные объекты Солигорского района.