Финляндия выступит в Евросоюзе за развитие сотрудничества с Беларусью

Кроме того, будет предлагаться упрощение режима торговли и удешевление виз для граждан нашей страны.

Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Сергей Мартынов в интервью нашей телекомпании. Глава МИДа подвел итоги своего визита в Хельсинки, где провел переговоры со своим финским коллегой, а также встретился с Президентом Финляндии Тарьей Халонен.

- У наших собеседников Финляндии есть отчетливое представление о том, что, несмотря на факт отсутствия у Беларуси побережья Балтийского моря, они рассматривают нашу страну, как часть более широкого региона по целому ряду объективных факторов, - сказал министр иностранных дел.

Полную версию интервью Сергея Мартынова смотрите в итоговой программе «Неделя» в воскресенье в 19-30.