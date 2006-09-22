Финансовое сотрудничество Беларуси с Китаем закреплено документально

Меморандум о взаимопонимании между Комитетом Госконтроля Беларуси и Народным банком Китайской Народной Республики подписан 21 сентября в Минске.

Этот документ будет способствовать дальнейшему углублению сотрудничества между китайским Центром мониторинга и анализа противодействия отмыванию преступных доходов и белорусским Департаментом финансового мониторинга Комитета госконтроля. Беларусь и Китай - давние партнеры. Совместная работа органов финансовой разведки - следующая ступень взаимоотношений.

Такое сотрудничество наша страна поддерживает с 32 подразделениями финансовой разведки иностранных государств. Только в этом году, Комитет госконтроля Беларуси направил более полутысячи сообщений по подозрительным финансовым операциям в правоохранительные и контролирующие органы, а также в подразделения финансовой разведки других государств.