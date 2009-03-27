Филарет: Церковь призывает ввести регулирование интернет-содержимого на законодательном уровне

Президент Беларуси провел встречу с членами Священного Синода.

Как подчеркнул глава государства, высокий авторитет и разносторонняя конструктивная деятельность Белорусской православной церкви – важный фактор сохранения стабильности на нашей земле. Этапным событием в развитии государственно-церковных отношений Президент назвал прошлогоднюю встречу в Минске с почившим Патриархом Алексием II. Это стало прочным фундаментом для дальнейшего тесного сотрудничества в православии.



Синод – высший орган управления Белорусской православной Церкви. Здесь и церковная законодательная, и судебная, и исполнительная власти одновременно. И именно здесь принимаются самые важные решения. Встречи с членами Синода Президента страны стали ежегодными. Ведь многие вопросы сегодня решаются в тесном сотрудничестве Государства и Церкви.



Общность взглядов на современные проблемы. Следуя традиции, главы светской и церковной власти до начала Синода отдельные аспекты сотрудничества обсудили один на один. Позже, во вступительном слове, Александр Лукашенко заметил – не сговариваясь, единые позиции у Государства и Церкви даже по такому вопросу, как глобальный кризис. В его основе, как неоднократно уже заявлял белорусский лидер – именно нравственные проблемы.



- Сложилось так, что Белорусская православная церковь занимает активную позицию в нашем обществе, – считает глава государства. - Велика ее заслуга в укреплении моральных устоев, возрождении духовности, сохранении исторических традиций народа. И в то же время она не отгораживается от реалий сегодняшнего дня. Поднимает актуальные социальные вопросы, которые самым тщательным образом рассматриваются руководством страны, органами госуправления. И хочу отметить, что за прошлый год мы вместе смогли решить целый ряд важнейших проблем. Кстати, приятно, что наши взгляды совпадают и в отношении мирового кризиса. Я тоже считаю, что в его основе не экономика, а нравственные устои.



Государство ценит роль Белорусской православной церкви в поддержании веротерпимости, мира и согласия между людьми разных религиозных убеждений. Опыт Церкви особо востребован в Год родной земли. А высокий авторитет и разносторонняя конструктивная деятельность – важный фактор сохранения стабильности на белоруской земле.



- Я глубоко убеждён, что созидательный потенциал Церкви далеко не исчерпан, – отметил Президент Беларуси. - Мы ожидаем большей активности в работе с социально незащищёнными гражданами. С людьми, стремящимися преодолеть вредные привычки, с теми, кто совершил правонарушение. Надеемся на более плодотворное взаимодействие в вопросах укрепления семейных ценностей, сохранения и приумножения духовного и исторического наследия.



Этапным событием в развитии государственно-церковных отношений Александр Лукашенко назвал прошлогоднюю встречу в Минске с Патриархом Алексием II. Глава государства выразил уверенность, что это тесное сотрудничество будет продолжаться. Кстати пастырский визит в Беларусь Патриарха Московского и всея Руси Кирилла ожидается уже в апреле. Договорённость об этом достигнута недавно при личной встрече белорусского лидера со Святейшим.



Сегодня же на Синоде подведены предварительные итоги совместной работы Государства и Церкви. Только за год – более 20-ти выполненных поручений Президента. Среди побед, к примеру, недопущение распространения в Беларуси псевдорелигиозных и оккультных учений. Внесены поправки в Закон «О рекламе» – против пропаганды услуг астрологов и гадалок. Десятки возрождаемых святынь.



Каждый из членов Синода мог сегодня напрямую обратиться к Президенту. Один из вопросов касался идеи выдавать кандидатам и докторам богословия дипломы гособразца. Алексадр Лукашенко предложение поддержал.



- Я не совсем понимаю, почему мы не можем решить этот вопрос, приравняв эти дипломы, – отметил глава государства. - У нас в светском образовании сегодня расплодилось столько липовых кандидатов, многие из которых, скорее всего, не дотягивают до уровня богословов, защищающих диссертации.



Идей по воспитанию нравственности общества прозвучало сегодня немало. Духовенство, к примеру, призывает ввести правовое регулирование интернета, чтобы ресурсы аморального содержания не были общедоступны. Владыка Филарет привёл в пример опыт Китая, где всю ответственность несёт тот, кто непосредственно предоставляет услуги.



- Церковь призывает вести действенное регулирование интернет-содержимого на законодательном уровне, - отметил Митрополит Минский и Слуцкий, Патриарший Экзарх всея Беларуси Филарет. - Проблема останется, пока доступ к «грязным» ресурсам будет таким же простым, как и к другой информации.



Сегодня глава государства поддержал предложение Церкви вернуть на белорусские телеканалы российскую передачу «Слово пастыря». Её ведёт Святейший Патриарх Кирилл. Поинтересовался и судьбой «Слуцкого Евангелия» – к концу года факсимильный вариант появится в пятистах эксземплярах. По значимости эту святыню белорусского народа можно сравнить только с Крестом преподобной Евфросинии Полоцкой. И в целом, надо сказать, что сегодняшняя встреча получилась очень насыщенной. Александр Лукашенко пообщался с духовенством и в неформальной обстановке и даже сфотографировался на память. Традиционно, в храме Всех Святых Дома милосердия были поставлены и свечи.