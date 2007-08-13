Фиделю Кастро исполняется 81 год

13 августа Председатель Госсовета и Совета Министров Кубы отмечает День рождения. Более половины своей жизни он руководит Островом Свободы. И только в прошлом году из-за тяжелой болезни Фидель временно передал полномочия своему брату Раулю. С тех пор Кастро не появлялся на публике, но активно выступал на страницах местной прессы.

Кубинский лидер намерен отметить свой День рождения в узком кругу, а особых мероприятий, посвященных этой дате, не запланировано.

Свои поздравления Фиделю Кастро направил Президент Беларуси Александр Лукашенко.