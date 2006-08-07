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Фидель Кастро намерен скоро вернуться к работе

07 августа 2006 07:48
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Младшему Кастро недолго осталось управлять Кубой. Через несколько недель Фидель Кастро намерен вернуть свое кресло первого секретаря Компартии Кубы, президента исполнительного совета острова и пост главнокомандующего. О том, что старший Кастро поправляется, заявил президент Боливии Эво Моралес. 6 августа он принял гостей с острова Свободы, которые и поделились такой информацией. Также они опровергли слухи о том, что Фидель Кастро болен раком. В самой же республике Боливии отпраздновали День провозглашения независимости. С национальным праздником Эво Моралеса поздравил Президент Беларуси. Александр Лукашенко считает, что взаимодействие Беларуси и Боливии в рамках ООН, Движения неприсоединения и других международных организаций, отвечает интересам двух государств.

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