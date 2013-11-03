Фермерский бунт на западе Франции: мирная манифестация переросла в столкновения с полицией

Новости Франции. Запад Франции приходит в себя после масштабной акции протестов. Главный сельскохозяйственный регион страны Бретань охватил фермерский бунт.

Накануне многотысячная акция протеста в городе Кемпер закончилась погромами. Поводом для беспорядков стало решение правительства ввести экологический налог для большегрузных автомобилей. Фермеры опасаются, что новые сборы приведут к удорожанию продукции, что за собой повлечёт снижение её конкурентоспособности.

Недовольство вызывало также состояние экономики в регионе целом. В частности, наличие высокой безработицы и низкого уровня заработной платы.

Изначально мирная манифестация вскоре переросла в столкновения с полицией. В стражей правопорядка полетели камни и арматура, те в ответ применили слезоточивый газ и водометы. Взять ситуацию под контроль удалось лишь глубоко заполночь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.