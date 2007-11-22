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Федерация профсоюзов Беларуси развернула массовую пропаганду экономии и бережливости

22 ноября 2007 07:56
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Об этом Президенту страны доложил глава ФПБ Леонид Козик.

Лидер профсоюзов проинформировал Александра Лукашенко о ситуации в профсоюзном движении Беларуси, в том числе рассказал и о международной деятельности организации.

ФПБ активно участвует в общественной жизни страны и помогает разрешить многие социальные проблемы, подчеркнул Леонид Козик в ходе доклада главе государства.

Руководитель федерации профсоюзов Беларуси также доложил Президенту о выполнении его поручения по развитию сети здравниц, принадлежащих ФПБ, и переходу их на самостоятельную рентабельную работу. 

Как сообщил Леонид Козик, в нынешнем году около 40 процентов путевок  профсоюзные санатории продали сами. Причем, многие здравницы были заполнены полностью, и не только белорусами, но и иностранными гражданами. Последних особенно прельщает уровень медицинского обслуживания.
 

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