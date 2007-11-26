Евросоюз выдвигает неприемлемые условия для диалога с Беларусью

Евросоюз не хочет нормализации отношений с нашей страной. Об этом глава государства заявил сегодня в интервью испанской газете "Эль Паис".

Вместо запланированного часа беседа белорусского Президента и испанской журналистки - международницы Бонет Пилар растянулась почти на два часа. Около 40 вопросов было задано Александру Лукашенко.

Бонет Пилар интересовалась характером взаимоотношений Беларуси с различными странами мира, в частности, Венесуэлой и Ираном. Большая часть вопросов касалась отношений Беларуси и ЕС и взаимодействия Беларуси и России.

Газета "Эль Паис" признана первым печатным изданием по тиражу, а также самым влиятельным в Испании, Европе и латиноамериканском мире. Ее ежедневный тираж - 460 тысяч экземпляров с объемом в 72 страницы. Дополнительно выходят приложения экономической, спортивной, научной, культурной тематики, а также региональные версии.

