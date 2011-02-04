Евросоюз включил в список невъездных умершего около двух лет назад белорусского чиновника

Им оказался Михаил Пищулёнок. Пять лет назад во время президентских выборов он возглавлял Витебский областной территориальный избирком.

После оглашения официальных результатов состоявшейся избирательной кампании 2006 года, Михаил Пищуленок оказался одним из 40 белорусских чиновников, кому запретили въезд в страны ЕС. Впоследствии эти санкции были заморожены.

Однако напомним, что 31 января этого года с подачи европейских чиновников они снова вступили в силу. Кроме этого в старый список из 40 невъездных, согласно решению Совета ЕС, были добавлены еще 117 белорусов.

Кстати имена, фамилии и должности некоторых написаны со множественными ошибками, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Теперь выяснилось, что в списке есть даже мертвые души.

Николай Лозовик, секретарь Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Вообще, странный метод воспитания. Когда люди, которые борются за демократию, выбирают ограничение прав и свобод граждан.

Михаил Пищуленок. Он был человеком достаточно далеким от политики. Я говорю в прошлом времени, потому что в 2008 году, в августе, он умер.

И, тем не менее, еврочиновники обвинили его в причастности к тем беспорядкам, которые были на площади, и включили в список невъездных. Здесь комментарии, как говорится, излишни.