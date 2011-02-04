Евросоюз включил в список невъездных умершего около двух лет назад белорусского чиновника

После оглашения официальных результатов состоявшейся избирательной кампании 2006 года, Михаил Пищуленок оказался одним из 40 белорусских чиновников, кому запретили въезд в страны ЕС. Впоследствии эти санкции были заморожены.
Однако напомним, что 31 января этого года с подачи европейских чиновников они снова вступили в силу. Кроме этого в старый список из 40 невъездных, согласно решению Совета ЕС, были добавлены еще 117 белорусов.
Кстати имена, фамилии и должности некоторых написаны со множественными ошибками, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Теперь выяснилось, что в списке есть даже мертвые души.
Николай Лозовик, секретарь Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:
Вообще, странный метод воспитания. Когда люди, которые борются за демократию, выбирают ограничение прав и свобод граждан.
Михаил Пищуленок. Он был человеком достаточно далеким от политики. Я говорю в прошлом времени, потому что в 2008 году, в августе, он умер.
И, тем не менее, еврочиновники обвинили его в причастности к тем беспорядкам, которые были на площади, и включили в список невъездных. Здесь комментарии, как говорится, излишни.