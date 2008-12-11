Евросоюз как никогда нуждается в нормальных отношениях с Беларусью, как в политике, так и в экономике

Это заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Италии Норберто Каппелло по случаю завершения его дипломатической миссии. Белорусский лидер подтвердил, что наше государство абсолютно открыто в отношениях с ЕС, отметив, также и позитивную позицию в этом вопросе Италии. Прощание с послами, заметил Александр Лукашенко, миссия неприятная. Особенно грустно расставаться с людьми, сделавшими для Беларуси много. С Италией, отношения у нас, хоть и сдержанные, но во многих позициях мнения сходятся.



К примеру, по отношению к Евросоюзу. Глава государства в очередной раз подчеркнул, здесь вести игру – не в наших интересах. И Беларусь действительно намерена до конца нормализовать отношения с ЕС, если такое же стремление есть и с другой стороны. По мнению белорусского лидера, настало время вести диалог, а не закрываться друг от друга. К тому же время подбрасывает и немало вызовов, которые сегодня без участия Беларуси снивелировать невозможно.



У Италии с Беларусью, по мнению дипломата, всегда были отношения особые, это касается и европейского контекста. При этом Норберто Каппелло заметил явный прогресс в диалоге Беларуси с Евросоюзом, где переговоры идут по конкретным вопросам и перечень их расширяется. Сегодня это ещё и в интересах стабильности всей Европы.



Аппенинский полуостров для Беларуси – в десятке главных торговых партнёров. Товарооборот растёт и уже в этом году приближается к миллиарду долларов. Причем растет, как белорусский экспорт в Италию, так и импорт из этой страны. Нас интересуют в первую очередь итальянские товары и технологии, например, лекарства, медтехника, оборудование.



В это же время наша страна рассчитывает на активность итальянских инвесторов. С 2002 по седьмой год поступило чуть более 100 миллионов долларов. В этом году – четыре. Как подчеркнул Александр Лукашенко, Беларусь будет приветствовать итальянский бизнес в широком масштабе.



Выгодное сотрудничество Беларуси и Италии очевидно. 87 предприятий в нашей стране имеют сегодня капитал итальянский, среди них – 47-мь и совместные предприятия. Работают также 12 представительств различных итальянских организаций. По мнению дипломата, прочным фундаментом для развития связей стало также гуманитарное сотрудничество.