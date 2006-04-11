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Евросоюз и США не могут изменить выбор белорусского народа

11 апреля 2006 08:06
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В связи с введением странами ЕС и США визовых ограничений в отношении должностных лиц Беларуси, наша страна поставлена перед необходимостью принять адекватные ответные меры. Беларусь считает данную позицию Брюсселя и Вашингтона нецивилизованной. Об этом говорится в официальном заявлении белорусского внешнеполитического ведомства. Абсолютное большинство белорусов избрали своим президентом Александра Лукашенко, отметил начальник управления МИД Беларуси Андрей Попов.

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