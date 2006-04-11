Евросоюз и США не могут изменить выбор белорусского народа

В связи с введением странами ЕС и США визовых ограничений в отношении должностных лиц Беларуси, наша страна поставлена перед необходимостью принять адекватные ответные меры. Беларусь считает данную позицию Брюсселя и Вашингтона нецивилизованной. Об этом говорится в официальном заявлении белорусского внешнеполитического ведомства. Абсолютное большинство белорусов избрали своим президентом Александра Лукашенко, отметил начальник управления МИД Беларуси Андрей Попов.