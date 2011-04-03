Европейских парламентариев обвиняют в подкупной непорядочности

В Европарламенте началось расследование одного из самых громких коррупционных скандалов за всю его историю. Оказалось, что за круглую сумму избранники с пылом готовы отстаивать чужие интересы как свои.

Журналисты лондонской газеты «Санди таймс» лично убедились в подкупной непорядочности трех европарламентариев. Все переговоры были записаны на видео.

Британские журналисты пишут, что проверили около шестидесяти евродепутатов. Вы попали в их число?

Виктор Успасских, евродепутат, лидер Партии труда Литвы:

Я не попал в их число, и этот скандал был спровоцирован. Плохо, что на это «купились» некоторые члены европейского парламента. Но все же есть возможности получения нелегальным путем денег, и лоббировать свои интересы. По Интернету определяется цена его голоса.

Вы говорите о провокации. А кому это на руку?

Виктор Успасских: Ко мне 2-3 раза обращались такие лоббисты. Прямо денег никто не предлагал.

Где та грань между лобби и взяткой? Fдриан Северин, говорит, что консультировал. И имеет на это право.

Виктор Успасских: Член Европарламента получает зарплату, имеет фонд на содержание ассистентов. Ему полностью оплачиваются дороги и командировочные. Он полностью содержится, и обижаться тут нечему. Если он кого-то и консультирует в рамках закона или директив, то нет ничего особенного. Но оплату за это он не имеет право брать.

Напрашивается подозрение, что многие решения Евросоюза кем-то лоббировались. В том числе и те, которые инициировались господином Северином. В частности, его доклады по Беларуси.

Виктор Успасских: Создана рабочая группа, ведется расследование в рамках Европейского парламента. Думаю, что результаты будут озвучены членами Европарламента, и тогда будет приниматься какое-то решение. В рамках исследования будут директивы, в которых они участвовали. Будет рассматриваться, каково было влияние этих людей. Члены Европарламента, которые готовят мнение от Комитета или от Фракции имеют очень большое влияние. Если нет официального статуса инициатора, которому доверено сложить это мнение, трудно что-то сделать.

Европарламент позиционирует себя как абсолютно демократический орган власти в Евросоюзе, где каждый депутат наделен равными правами и вправе высказывать и отстаивать свою точку зрения без всяких ограничений. Практика вашего участия в работе Европарламенте подтверждает это? Или евродепутаты, как, например, в британском парламенте, четко разделены на переднее- и заднескамеечников? Тех, кто имеет право голоса и тех, кто должен помолчать?

Виктор Успасских: От меньшинств в Европарламенте ничего не зависит. Им даже не дадут кричать, если мнение будет на стороне большинства.